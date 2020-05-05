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Минпромторг оценил ситуацию с обеспечением медиков защитными костюмами

Минпромторг оценил ситуацию с обеспечением медиков защитными костюмами
Все поступающие в Минпромторг России заявки на защитные костюмы для медиков полностью удовлетворяются, сообщил журналистам глава Минпромторга Денис Мантуров в ходе визита на завод компании "Нетканика".

Защитные костюмы необходимы врачам для работы с инфицированными коронавирусом COVID-19 пациентами. По данным, озвученным главой Минпромторга 7 апреля, дефицит защитных костюмов в российских регионах на фоне пандемии коронавируса достигал 300 тысяч единиц.

# Экономика
По материалам: ria.ru

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