Минпромторг оценил ситуацию с обеспечением медиков защитными костюмами
Сегодня, 21:56 Лидия Мартынова
Все поступающие в Минпромторг России заявки на защитные костюмы для медиков полностью удовлетворяются, сообщил журналистам глава Минпромторга Денис Мантуров в ходе визита на завод компании "Нетканика".
Защитные костюмы необходимы врачам для работы с инфицированными коронавирусом COVID-19 пациентами. По данным, озвученным главой Минпромторга 7 апреля, дефицит защитных костюмов в российских регионах на фоне пандемии коронавируса достигал 300 тысяч единиц.
По материалам: ria.ru