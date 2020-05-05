Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Украина » Минздрав назвал пять больниц, где на пациентах будут тестировать препарат против COVID-19

Минздрав назвал пять больниц, где на пациентах будут тестировать препарат против COVID-19

Минздрав назвал пять больниц, где на пациентах будут тестировать препарат против COVID-19

В Украине разрешили провести клинические исследования препарата «Биовен» по лечению коронавирусной болезни в пяти больницах в разных регионах страны. Ранее в Минздраве обновили протокол лечения больных с COVID-19.

Приказ Минздрава от 4 мая 2020 года № 1038 опубликован на сайте ведомства.

В документе говорится, что исследования по оценке эффективности препарата «Биовен», который применяется в комплексной терапии пациентов с пневмонией, вызванной COVID-19, будут проводится на базе:
- Киевской городской клинической больницы № 17 (отделение анестезиологии и интенсивной терапии);

- Белоцерковской городской больницы № 3 (инфекционное отделение);

- Львовской областной инфекционной клинической больницы (отделение реанимации и интенсивной терапии);

- городской инфекционной больницы Одесского городского совета (инфекционное боксованное отделение);

- Киевской городской клинической больницы № 4 (отделение анестезиологии и интенсивной терапии).

Напомним, ранее Минздрав включил в перечень рекомендуемых лекарственных препаратов «Фавипиравир», а также «Плаквенил», который в Европе и США стали применять для комплексного лечения коронавирусной инфекции.

Подробную информацию о лекарственных препаратах, применяемых в мире при лечении COVID-19, можно увидеть на онлайн-платформе МОЗ.

Сделайте "ФАКТЫ"
избранным источником в Google News

# Украина
По материалам: fakty.ua

Последние новости

Источник сообщил о переходе мэра Нижнего Новгорода в "Росатом"
Источник сообщил о переходе мэра Нижнего Новгорода в "Росатом"
Надежда Сысоева: «Карантин провожу с парнем»
Надежда Сысоева: «Карантин провожу с парнем»
Британский МИД рассказал о диалоге с Россией по коронавирусу
Британский МИД рассказал о диалоге с Россией по коронавирусу
Минпромторг оценил ситуацию с обеспечением медиков защитными костюмами
Минпромторг оценил ситуацию с обеспечением медиков защитными костюмами
Жаривших шашлыки в центре Петербурга блогеров задержали
Жаривших шашлыки в центре Петербурга блогеров задержали
Илон Маск и Том Круз решили снять первый в мире боевик в космосе
Илон Маск и Том Круз решили снять первый в мире боевик в космосе
Число жертв коронавируса в США превысило 70 тысяч
Число жертв коронавируса в США превысило 70 тысяч
Польша приблизилась к полному отказу от российского газа
Польша приблизилась к полному отказу от российского газа
Без политизации. Чехия обсудит с Россией разногласия в отношениях
Без политизации. Чехия обсудит с Россией разногласия в отношениях
Божена Рынска приняла участие в онлайн-вечеринке вместе с двухмесячной дочерью
Божена Рынска приняла участие в онлайн-вечеринке вместе с
Московские школьники записали песню в поддержку движения #МыВместе
Московские школьники записали песню в поддержку движения #МыВместе
Брюс Уиллис воссоединился с женой
Брюс Уиллис воссоединился с женой

Топ на сегодня

Как выехать из Москвы и области и не получить штраф
Как выехать из Москвы и области и не получить штраф
В Самаре загорелись шесть частных жилых домов
В Самаре загорелись шесть частных жилых домов
Мэр Нижнего Новгорода меняет работу
Мэр Нижнего Новгорода меняет работу
Цена нефти поднялась выше $ 30
Цена нефти поднялась выше $ 30
Путин провел телефонный разговор с Лукашенко
Путин провел телефонный разговор с Лукашенко

Еще по теме

В Астрахани завотделением больницы ответит перед судом за смерть младенца
Минздрав оценил новое сосудистое отделение больницы в Евпатории
В Екатеринбурге задержали подозреваемого в «минировании» ЦКБ № 1
Из больницы в Коммунарке выписали 25 выздоровевших от COVID-19