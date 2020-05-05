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Миропорядок рухнул. В США рассказали, что ждет мир после пандемии

Миропорядок рухнул. В США рассказали, что ждет мир после пандемии
Миру необходимо формирование нового порядка, поскольку пандемия COVID-19 стала вызвала самый серьезный глобальный кризис со времен Второй мировой войны, рассказал в материале для издания Politico экс-сотрудник госдепартамента США Эдвард Фишман.


"Будучи самым серьезным глобальным кризисом со времен Второй мировой войны, пандемия коронавируса является именно таким моментом (когда рушится доверие к старому порядку, – ред.). Мировой порядок, установившийся после 1945 года, перестал функционировать", – заявил Фишман.

По его мнению, для того, чтобы справиться с новым кризисом, необходим новый миропорядок, который будет сосредоточен на проблемах коллективных действий, включая обеспечение кибербезопасности, совместную борьбу с изменением климата и пандемиями, которые будут подвергать опасности мир в будущем так же, как и ядерное оружие раньше.


сообщило, что госсекретарь Майк Помпео заявил о наличии у Соединенных Штатов доказательств, которые подтверждают, что Китай скрывал ситуацию с коронавирусом.
# Политика
По материалам: ria.ru

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