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Мэр Нижнего Новгорода меняет работу

Мэр Нижнего Новгорода меняет работу

Мэр Нижнего Новгорода Владимир Панов уходит в отставку. О досрочном сложении полномочий РИА Новости сообщили в пресс-службе городской администрации.

Собеседника агентства уточнил, что в среду дума Нижнего Новгорода рассмотрит вопрос отставки Панова из-за его перехода на другую работу. На какую, собеседник не уточнил.

Ранее «Коммерсант» сообщал, что нижегородский мэр может перейти на работу в «Росатом» — на новую должность спецпредставителя по Арктике в ранге советника генерального директора.

# Россия
По материалам: eadaily.com

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