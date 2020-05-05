Мэр Нижнего Новгорода меняет работу

Влада Некрасова

Мэр Нижнего Новгорода Владимир Панов уходит в отставку. О досрочном сложении полномочий РИА Новости сообщили в пресс-службе городской администрации.

Собеседника агентства уточнил, что в среду дума Нижнего Новгорода рассмотрит вопрос отставки Панова из-за его перехода на другую работу. На какую, собеседник не уточнил.

Ранее «Коммерсант» сообщал, что нижегородский мэр может перейти на работу в «Росатом» — на новую должность спецпредставителя по Арктике в ранге советника генерального директора.