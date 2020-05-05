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Москалькова рассказала о росте случаев домашнего насилия на самоизоляции

Москалькова рассказала о росте случаев домашнего насилия на самоизоляции

Количество случаев домашнего насилия в России во время режима всеобщей самоизоляции из-за распространения коронавируса выросло в 2,5 раза. Об этом, как сообщает РИА «Новости», рассказала уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова.

«По данным НКО, в период с 10 апреля количество жертв насилия и случаев насилия в семье увеличилось в 2,5 раза», — сказала Москалькова, отметив, что при подсчетах аппарат омбудсмена пользуется данными некоммерческих организаций и журналистов.

По данным уполномоченного по правам человека, в апреле поступило более 13 тыс. сообщений о домашнем насилии. В марте их было 6054.

Омбудсмен отметила, что на горячую линию уполномоченного также поступают сообщения о насилии, но они не носят массовый характер. Москалькова связала это со страхом жертв. Люди боятся усугубить ситуацию, обратившись за помощью, поскольку направленное через гаджеты сообщение может быть опасным для них.

# Россия
По материалам: eadaily.com

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