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Московские школьники записали песню в поддержку движения #МыВместе

Московские школьники записали песню в поддержку движения #МыВместе
Фото: https://brl.mk.ru/

Преподаватели и ученики одной из московских школ записали кавер-версию песни Hallelujah Леонарда Коэна в поддержку Общероссийской акции взаимопомощи #МыВместе.

Композицию "Мы с тобою" под знаменитые аккорды исполнили учащиеся школы и их преподаватели. Таким образом они поддержали движение #МыВместе, которое направлено на поддержку пожилых, маломобильных граждан и медицинских сотрудников во время распространения коронавируса.

Акция взаимопомощи #МыВместе действует во всех регионах России: волонтеры доставляют нуждающимся лекарства и продукты. Юристы и психологи бесплатно консультируют нуждающихся в их помощи, а тысячи партнеров акции помогают своими услугами и товарами. В настоящее время в проекте состоит 104 252 волонтера и получено 9 026 предложений от партнеров. Добровольцы оказали помощь 1 176 443 нуждающимся и получили 2 237 349 звонков на горячую линию.

Как писал Ruposters, волонтеры "Молодежки ОНФ" в рамках акции #МыВместе вышли за рамки доставки продуктов или лекарств: команда активистов в регионах взяла под опеку 607 пенсионеров, ветеранов и представителей маломобильных групп населения. Им будет оказываться регулярная помощь в быту.

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По материалам: uposters.ru

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