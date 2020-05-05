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На горсовет Мукачево завели уголовное дело за преждевременное ослабление карантина

На горсовет Мукачево завели уголовное дело за преждевременное ослабление карантина

Вслед за Черкасской областной государственной администрацией обжаловать в суде ослабление карантина городскими властями решили и в Закарпатье.

«Закарпатская ОГА обжалует в суде решение Городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБЧС) Мукачевского горсовета по ослаблению карантинных мероприятий в городе», — сказано в сообщении на официальной странице исполнительного органа власти в Facebook.

При этом в ОГА поясняют, что 30 апреля в Мукачево решили разрешить работу вещевого рынка и торговых центров, пренебрегая ограничительным противоэпидемическим мероприятиям, определенным КМУ для борьбы с COVID-19.

Уточняется, что глава Закарпатской ОГА Алексей Петров поручил провести проверку законности принятого комиссией решения, а также обратился к правоохранителям.

«Прокуратура по факту нарушения противоэпидемических мероприятий зарегистрировала уголовное производство. Предварительная правовая квалификация — ч.1 ст. 325 УК Украины (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений)», — сообщили в обладминистрации.

Также отмечается, что на протяжении дня полицейские проводили в Мукачево профилактически-разъяснительную работу с предпринимателями, сообщали об ответственности за нарушение карантина.

Похоже, «разъяснительная работа» привела к ощутимому результату: предприниматели вещевого рынка и торгово-развлекательного центра в Мукачево сами отказались начинать работу, пока в стране продолжается карантин. Также не работали вещевой рынок у вокзала и торгово-развлекательный центр «Щодня».

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в Украине приняли важное решение по поводу выхода из карантина. Так, несмотря на то, что карантин останется в силе до 22 мая, с 11 мая предусмотрены серьезные послабления запретов и ограничений. В частности, будут открыты парки, скверы и зоны отдыха, а также смогут работать парикмахерские, салоны красоты; летние площадки ресторанов и кафе, разрешат работу в режиме «на вынос» и ряд других заведений.

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# Украина
По материалам: fakty.ua

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