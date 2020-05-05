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На Луганщине обстреливавшие позиции ВСУ боевики погибли в результате взрыва своего миномета

На Луганщине обстреливавшие позиции ВСУ боевики погибли в результате взрыва своего миномета

В воскресенье, 3 мая, во время обстрела российскими оккупантами позиций ВСУ в районе Орехово Луганской области, погибли два боевика, еще трое получили ранения. Об этом в Facebook сообщил украинский офицер Анатолий Штефан (Штирлиц).

По его информации, обстрел вела минометная батарея, находящаяся в составе 2 АК 8-й армии Южного военного округа ВС РФ. Стреляли боевики по позициям 30-й отдельной механизированной бригады ВСУ.

Во время стрельбы разорвало один из минометов калибра 120 мм.

После ЧП к месту взрыва прибыли должностные лица из штаба 2АК оккупантов с целью проведения расследования и проверки систем защиты минометов от двойного заряжания, сообщил Штирлиц.

По данным украинской разведки, в понедельник, 4 мая, украинские военнослужащие ликвидировали одного российского оккупанта и не менее двух ранили. Кроме этого, был уничтожен военный грузовик противника.

Напомним, на днях в ответ на обстрелы боевиков украинские военные уничтожили командирский внедорожник одного из подразделения российско-оккупационных войск.

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# Украина
По материалам: fakty.ua

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