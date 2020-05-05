На Луганщине обстреливавшие позиции ВСУ боевики погибли в результате взрыва своего миномета
В воскресенье, 3 мая, во время обстрела российскими оккупантами позиций ВСУ в районе Орехово Луганской области, погибли два боевика, еще трое получили ранения. Об этом в Facebook сообщил украинский офицер Анатолий Штефан (Штирлиц).
По его информации, обстрел вела минометная батарея, находящаяся в составе 2 АК 8-й армии Южного военного округа ВС РФ. Стреляли боевики по позициям 30-й отдельной механизированной бригады ВСУ.
Во время стрельбы разорвало один из минометов калибра 120 мм.
После ЧП к месту взрыва прибыли должностные лица из штаба 2АК оккупантов с целью проведения расследования и проверки систем защиты минометов от двойного заряжания, сообщил Штирлиц.
По данным украинской разведки, в понедельник, 4 мая, украинские военнослужащие ликвидировали одного российского оккупанта и не менее двух ранили. Кроме этого, был уничтожен военный грузовик противника.
Напомним, на днях в ответ на обстрелы боевиков украинские военные уничтожили командирский внедорожник одного из подразделения российско-оккупационных войск.
Сделайте "ФАКТЫ"
избранным источником в Google News