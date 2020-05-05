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На военном объекте оккупантов в Крыму зафиксировали новую вспышку коронавируса

На военном объекте оккупантов в Крыму зафиксировали новую вспышку коронавируса

В Севастополе, где ранее коронавирусную инфекцию диагностировали у рабочих, строящих медцентр Минобороны РФ в районе бухты Омега, появились новые заболевшие с военных объектов, которые возводит страна-оккупант Россия.

Как сообщает блогер «Крымский бандеровец», заболели 7 строителей. Количество зараженных COVID-19 на полуострове увеличилось до 226 человек, 98 из них — в Севастополе. Три человека умерли — один 5 мая в Саках и двое в Севастополе, скончавшиеся ранее.

«В Крыму 17 новых случаев заболевания коронавирусом — 10 человек — алуштинская больница, терапевтическое отделение. Там заразилось два врача и восемь пациентов. Один человек приехал из Санкт-Петербурга, один — из Тольятти и еще один выявлен в Сакском районе (эта женщина скончалась)», — пишет блогер.

Тем временем «Крым Реалии» цитируют сообщение «властей» Севастополя, которые утверждают, что заболевшие строители военных объектов находились в обсерваторах и ранее контактировали с больными. Так, в инфекционной больнице находятся 130 человек, а под наблюдением по месту жительства 1364 человека.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в конце апреля сообщалось о первой смерти в больнице Севастополя пациента с коронавирусной инфекцией.

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# Украина
По материалам: fakty.ua

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