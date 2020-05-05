Надежда Сысоева: «Карантин провожу с парнем»

Анастасия Иванова

Надежда Сысоева рассталась с Ильей Бачуриным в 2018 году. После разрыва с продюсером звезда Comedy Woman перестала делиться подробностями личной жизни. Сегодня же артистка призналась, что счастлива в новых отношениях.

Еще недавно 35-летняя Надежда Сысоева уверяла, что проводит режим самоизоляции в полном одиночестве. Артистка говорила, в непростое для всех время ее развлекают веселые подружки. Однако выяснилось, что участница шоу Comedy Woman все же состоит в отношениях и попросту скрывает своего бойфренда от глаз общественности.

«Карантин провожу с парнем. Пока я выхожу в прямые эфиры, он готовит окрошку. Многие мои знакомые расстались со своими парнями из-за карантина. Другие наоборот — заводят животных, чтобы не скучать. Или же сидят на сайтах знакомств», — поделилась Надежда.

Личность возлюбленного Сысоева раскрыть пока не готова. «Парень играет на гитаре, а я на фортепиано. Не скажу, что играю каждый день, но бывают дни, когда хочется. Бойфренда не показываю — личная жизнь, она на то и личная», — добавила актриса.

Надежда не теряет времени зря. Знаменитость не только наладила личную жизнь, но и активно занялась актерским мастерством. «Хочу сняться в кино. С удовольствием сыграла бы злодейку и стерву, хоть это и не совсем гармонично для меня. Мечтаю о роли, которая раскрыла бы мою глубину. У меня сейчас очень приятная волна: во время карантина мне пришло много предложений, проб. Для одного сериала я уже прошла пробы», — разоткровенничалась звезда в прямом эфире с Полиной Аскери.

К слову, своих поклонников Сысоева призвала не унывать. Она порекомендовала уделить время делам, которые были отложены из-за работы и нехватки времени. Также Надежда советует улыбаться и быть на позитиве. «Верю, что смех продлевает жизнь. Я сама пример этому. Многие удивляются, когда узнают мой реальный возраст. Я просто позитивно ко всему отношусь», — подытожила актриса.

Фото: Getty Images, Legion-Media