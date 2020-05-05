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«Наливайки» в домах отныне под запретом: события ночи 5 мая — EADaily

«Наливайки» в домах отныне под запретом: события ночи 5 мая — EADaily

В России вступил в силу подписанный президентом Владимиром Путиным закон, который запрещает работу мелких предприятий общепита, в которых продают алкоголь, в жилых домах. Речь о так называемых «наливайках». Они, как правило, расположены на первых этажах многоквартирных домов, и работают круглосуточно.

Запрет на проведение массовых мероприятий станет последним из всех принятых ранее мер по недопущению распространения коронавируса, который будет отменен. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. По её словам, снятие ограничений будет проходить плавно, какое будет первым — станет известно после 12 мая.

Президент России Владимир Путин 6 мая проведет совещание, на котором будут обсуждать и рекомендации по поэтапному выходу из режима ограничений, поручение о подготовке которых глава государства давал ранее.

В Калининградской области работать в период борьбы с коронавирусом отказались около 350 медиков — сто врачей и 250 среднего медицинского персонала.

Мытьё рук является одним из наиболее эффективных средств для профилактики заражения коронавирусной инфекцией. Об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус. По его словам, эта мера — одна из самых важных для защиты не только от COVID-19, но и от других болезней.

Экономический кризис, вызванный ситуацией с коронавирусом, только начинается. Такое мнение высказал бывший вице-премьер, глава фонда «Сколково» и ФИДЕ Аркадий Дворкович. По его словам, волна кризиса еще не добралась до многих сегментов экономики и ближайшие несколько месяцев будут достаточно тяжелыми.

Командир экипажа самолета Sukhoi Superjet 100 Денис Евдокимов, сгоревшего в Шереметьево год назад, намерен добиваться установления всех причин, которые способствовали наступлению трагедии. Об этом он рассказал в своем первом после катастрофы интервью. Он сообщил, что погода 5 мая 2019 года не была необычной, а попадание молнии в самолет — нередкое явление, которое, как правило, не приводит к нарушению работы систем воздушного судна. В этом же полете разряд атмосферного электричества вывел из строя одну из важнейших систем воздушного судна, а именно систему управления.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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«Наливайки» в домах отныне под запретом: события ночи 5 мая — EADaily
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