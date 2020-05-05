Названы главные меры борьбы с коронавирусом

Вадим Карасев

Фото: Andres Kudacki / AP Photo

Власти Швеции назвали наиболее эффективные меры по борьбе с коронавирусом. По словам советника шведского правительства и генерального секретаря Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Юхана Гизеке, гарантированный результат дают только две меры — мытье рук и социальное дистанцирование. Об этом он заявил принадлежащему Григорию Березкину изданию РБК.

По словам Гизеке, эффективность других мер, как, например, закрытия границ страны, не очевидна. В Стокгольме не считают необходимым ужесточать пограничный контроль, поскольку все страны имеют растущие очаги вируса. Бояться того, что болезнь завезут из-за рубежа, в такой ситуации нет смысла.

Швеция на фоне пандемии коронавируса отказалась от жестких ограничений, введенных в других странах. Так, в королевстве открыты общественные места, кафе, начальные школы, детские сады. Местные власти ввели запрет только на собрание более 50 людей в одном месте. Старшеклассники и студенты переведены на онлайн-обучение.

В ВОЗ уже отметили, что жители Швеции способны соблюдать социальную дистанцию без жестких мер со стороны правительства. Государство поставили в пример другим странам, признав, что если бы шведы отказались соблюдать правила дистанцирования, темпы распространения заболевания были бы выше. «Нам не требуется законов, обязывающих людей оставаться дома. В этом заключается важный принцип шведской стратегии — люди не глупы. Если вы объясните им, что какие-то правила пойдут им на пользу, помогут другим, они вас послушают», — пояснил представитель организации.

Ранее ведущий шведский вирусолог Андерс Тегнелл, который является одним из идеологов отказа от жестких мер и поддержания нормального ритма жизни в стране, выразил неуверенность в правильности такой стратегии.