Названы самые ремонтопригодные смартфоны

Лидия Мартынова

Независимая лаборатория iFixit представила свой обновленный рейтинг смартфонов, которые легче всего отремонтировать.Первое место занимает модульная модель Fairphone 3 (10 баллов из 10), которую признавали лучшей в 2019 году за максимально легкую замену комплектующих. Вторая позиция у немецкой компании Shiftphone и ее смартфона Shift6m (9 баллов из 10). У аппарата легко меняется аккумулятор, а дисплей не приклеен, а закреплен зажимами и винтами, что делает его замену простой и быстрой.Закрывает тройку самых ремонтопригодных смартфонов Google Pixel 3a. У него 6 баллов из 10 возможных.Четвертая позиция у OnePlus 7T (5 баллов из 10), пятое место разделили модели Moto G и E. Эти аппараты также легко ремонтировать, менять аккумуляторы и находить комплектующие.