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Обвинения России в краже научных разработок по коронавирусу назвали «коронабесием»

Обвинения России в краже научных разработок по коронавирусу назвали «коронабесием»Олег МорозовФото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Обвинения, прозвучавшие в адрес России о якобы краже российскими хакерами данных разработок по коронавирусу, являются «типичным коронабесием». Об этом агентству РИА Новости заявил сенатор Олег Морозов.

По его словам, пандемия COVID-19 является еще одним поводом «встроить эту информационную новинку в святое дело борьбы с "ужасной" Россией. Это как вирус, который невидим, но про который все осведомлены — так и российские хакеры. Это тема и есть современный информационный вирус», — отметил политик.

Так сенатор отреагировал на утверждения о том, что британские университеты и научные учреждения, занимающиеся разработкой вакцин от коронавируса, подверглись хакерским атакам. Ранее об этом сообщил The Guardian со ссылкой на Национальный центр кибербезопасности (NCSC). По данным экспертов по кибербезопасности, цель атак — кража исследований, связанных с COVID-19, включая разработку вакцин. Специалисты высказали подозрение, что за попытками взлома стоят Россия, Иран и Китай. Пока ни одна из них не увенчалась успехом, уверяют в NCSC.

По состоянию на вечер 4 мая, в Великобритании выявлено 191 831 случай заражения коронавирусом, умерли 28 809 человек. В России COVID-19 с начала эпидемии заболели 145 268 человек, умерли 1 356 пациентов. Было проведено 4 303 243 теста на коронавирус.

# Россия
По материалам: lenta.ru

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