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Одиннадцать медработников Кубани заразились коронавирусом

Одиннадцать медработников Кубани заразились коронавирусом

По сообщению Краснодарского оперативного штаба по противодействию COVID-19, закрыли на карантин больницу в станице Старовеличковской. Причиной этому послужило одиннадцать положительных тестов на коронавирус у медицинских работников. Информирует ТАСС.

Все заболевшие сотрудники госпитализированы в Красноармейскую центральную районную больницу. Медицинские работники находились на самоизоляции в связи с тем, что 28 апреля был выявлен случай коронавирусной инфекции у доктора Калининской ЦРБ, в чьем ведении находится больница в станице Старовеличковской.

В соответствии с требованиями санитарно-эпидемиологического законодательства, чтобы предупредить распространение инфекции, был закрыт ряд отделений клиники, таких как приемное, гинекологическое, родильное, хирургическое, терапевтическое отделения, а также отделение анестезиологии и реанимации. Выписка и прием больных приостановлены.

На сегодняшний день в обсервации больницы находятся 23 медицинских работника, 39 пациентов и 5 новорожденных. В терапевтическом отделении участкового медучреждения – 8 сотрудников и 11 пациентов. У всех взяты анализы на COVID-19. Некоторые медработники находятся на домашнем карантине. Самочувствие у всех удовлетворительное.

Закрытие больницы на карантин привело к тому, что более 13 тысяч жителей станицы вынуждены теперь обращаться за помощью в другие учреждения, не по месту жительства.

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По материалам: u-f.ru

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