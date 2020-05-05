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Окончание Второй мировой войны сдвинули на сутки

Окончание Второй мировой войны сдвинули на сутки

Тема: Какие законы вступают в силу


Празднование дня окончания Второй мировой войны перенесено со второго на третьего сентября. Отныне эта дата считается днём воинской славы России. Соответствующий закон вступает в силу 5 мая.

Ранее днём окончания Второй мировой войны в России считалось 2 сентября, и это была памятная дата.

С инициативой сдвинуть на сутки официально чтимый день окончания Второй мировой войны выступили депутаты Госдумы Владимир Шаманов и Георгий Карлов, а также сенаторы Григорий Красин и Михаил Козлов.

«Документ разработан в год 75-летия Победы в целях укрепления патриотических традиций и сохранения исторической памяти», — отмечал Красин во время рассмотрения закона в Совете Федерации.

2 сентября 1945 года Япония официально подписала акт о безоговорочной капитуляции. Однако весть об окончании Второй мировой войны широко распространилась на следующий день — 3 сентября. Это был первый по-настоящему мирный для всех стран день после пяти военных лет.

В советские годы именно третье сентября было объявлено днём всенародного торжества по случаю победы над Японией. Это было установлено указом президиума Верховного Совета СССР от 2 сентября 1945 года. Кроме того, отмечали парламентарии в пояснительной записке, на оборотной стороне медали «За победу над Японией», которой было награждено более 1,8 миллиона советских героев, также имеется надпись «3 сентября 1945 года».

Аргументом в пользу переноса даты было и пожелание самих ветеранов войны, которые освобождали Дальний Восток и участвовали в окончании Второй мировой войны, отмечал депутат Георгий Карлов. «Жители Дальнего Востока, в частности Сахалина и Курил, много лет мечтали о том, чтобы 3 сентября было возвращено как историческая дата», — пояснял он.

Также читайте о том, какие законы вступают в силу в мае.

# Общество / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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