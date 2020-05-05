Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

ОПЕК в сторону. В Техасе решили не сокращать добычу нефти

ОПЕК в сторону. В Техасе решили не сокращать добычу нефти
Техасский регулятор принял решение не сокращать добычу нефти, сообщила "Газета.ru" со ссылкой на главу Железнодорожной комиссии Техаса Уэйн Крисчен.

По его словам, два из трех голосов было отдано против подобной меры.

Вместо этого комиссия приняла решение о приоритетной в поддержке мелких производителей, добывающих 1 тысячу баррелей в день и менее, снятии некоторых ограничений на консервацию и повторном открытии скважин, а также о хранении нефти в альтернативных хранилищах.


сообщило, что Саудовская Аравия рассматривала вопрос о перенаправлении танкеров с нефтью на случай, если США запретят импорт сырья.
# Экономика
По материалам: ria.ru

Последние новости

Брюс Уиллис воссоединился с женой
Брюс Уиллис воссоединился с женой
ОПЕК в сторону. В Техасе решили не сокращать добычу нефти
ОПЕК в сторону. В Техасе решили не сокращать добычу нефти
В Израиле объяснили уникальность открытия в борьбе с COVID-19
В Израиле объяснили уникальность открытия в борьбе с COVID-19
Татьяна Васильева рассказала обстоятельства заражения коронавирусом
Татьяна Васильева рассказала обстоятельства заражения коронавирусом
В Армении назвали турецкую цену нормализации: Арарат, граница, геноцид
В Армении назвали турецкую цену нормализации: Арарат, граница, геноцид
Россиянин познакомился с женщиной на сборе черемши и на спор поджег ее
Россиянин познакомился с женщиной на сборе черемши и на спор поджег ее
Глава Минобороны Сербии поблагодарил российских военных за помощь
Глава Минобороны Сербии поблагодарил российских военных за помощь
Грузинские военные биологи продолжат изучать коронавирусы до 2022 года
Грузинские военные биологи продолжат изучать коронавирусы до 2022 года
Лукашенко пожелал Мишустину скорейшего выздоровления
Лукашенко пожелал Мишустину скорейшего выздоровления
Заключенная в тюрьму саудовская принцесса побоялась заразиться коронавирусом
Заключенная в тюрьму саудовская принцесса побоялась заразиться
Путин провел телефонный разговор с Лукашенко
Путин провел телефонный разговор с Лукашенко
Российским регионам разрешили менять тарифы для электричек
Российским регионам разрешили менять тарифы для электричек

Топ на сегодня

Как выехать из Москвы и области и не получить штраф
Как выехать из Москвы и области и не получить штраф
В Самаре загорелись шесть частных жилых домов
В Самаре загорелись шесть частных жилых домов
Мэр Нижнего Новгорода меняет работу
Мэр Нижнего Новгорода меняет работу
Цена нефти поднялась выше $ 30
Цена нефти поднялась выше $ 30
Надежда Бабкина дала первое интервью после выздоровления
Надежда Бабкина дала первое интервью после выздоровления

Еще по теме

Саудовская Аравия сокращает добычу нефти
Ирак готов сокращать добычу нефти в рамках интересов страны
Страны ОПЕК договорились снизить нефтедобычу впервые за 8 лет
Саудовская Аравия нарастит добычу нефти до рекорда