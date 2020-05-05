ОПЕК в сторону. В Техасе решили не сокращать добычу нефти

Анастасия Иванова

Техасский регулятор принял решение не сокращать добычу нефти, сообщила "Газета.ru" со ссылкой на главу Железнодорожной комиссии Техаса Уэйн Крисчен.

По его словам, два из трех голосов было отдано против подобной меры.

Вместо этого комиссия приняла решение о приоритетной в поддержке мелких производителей, добывающих 1 тысячу баррелей в день и менее, снятии некоторых ограничений на консервацию и повторном открытии скважин, а также о хранении нефти в альтернативных хранилищах.

сообщило, что Саудовская Аравия рассматривала вопрос о перенаправлении танкеров с нефтью на случай, если США запретят импорт сырья.