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Опубликованы данные по заразившимся коронавирусом на утро 5 мая

Опубликованы данные по заразившимся коронавирусом на утро 5 маяФото: Nguyen Huy Kham / REUTERS

Общее число заразившихся коронавирусом в мире к утру 5 мая превысило 3,58 миллиона человек. Пандемия охватила 187 стран. Об этом свидетельствуют данные проекта Университета Джонса Хопкинса, опубликованные на сайте.

Согласно подсчетам, в мире инфицировано 3 582 469 человека. Прирост заразившихся за сутки составил 75,5 тысячи человек. За весь период пандемии скончались 251 510 пациентов, 1,16 миллиона человек выздоровели.

Наиболее пострадавшими от SARS-CoV-2 остаются США (1,18 миллиона человек), Испания (218 тысяч), Италия (211,9 тысячи), Великобритания (191,8 тысячи), и Франция (169,5 тысячи). Больше всего жертв инфекции зарегистрировано в Америке — 67,6 тысячи человек. При этом в европейских странах у антилидеров рейтинга уровень смертности превышает 10 процентов.

Россия находится на 7-м месте по числу заразившихся граждан с показателем 145 268 человек. За сутки число выявленных больных увеличилось на 10 581. Суммарно за все время пандемии в России зафиксировано 1356 летальных исходов, выздоровели 18 095 человек. Было проведено 4,3 миллиона тестов на коронавирус.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа, впервые была зафиксирована в декабре 2019 года в Ухане. 11 марта ВОЗ объявила, что ситуацию можно характеризовать как пандемию.

# В мире
По материалам: lenta.ru

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