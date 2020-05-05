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Организаторы акции "Бессмертный полк онлайн" получили более 600 тысяч заявок за неделю

Организаторы акции "Бессмертный полк онлайн" получили более 600 тысяч заявок за неделю

Более 600 тысяч заявок с анкетами поступило за неделю после начала регистрации в виртуальном шествии "Бессмертный полк онлайн".

Напомним, принять участие в проекте "Бессмертный полк онлайн" можно на следующих площадках: https://2020.polkrf.ru/, https://ok.ru/app/immortal-regiment, https://vk.com/polk_app, https://sber9may.ru/. Партнерами проекта стали ПАО Сбербанк и Mail.ru Group, главным информационным партнером – издательский дом "Аргументы и факты".

Трансляция шествия "Бессмертный полк - онлайн" 9 мая запланирована на медиаэкранах России, площадках онлайн-кинотеатров "Okko", Море.тв, телеканалах СТС, Победа, в социальных сетях Одноклассники и ВКонтакте и различных online-платформах, а также на портале Бессмертного полка России www.polkrf.ru и www.polk.press.

Все желающие рассказать о подвиге своих ветеранов на собственных страницах в социальных сетях могут размещать эти данные с официальными хэштегами: #Бессмертныйполк2020, #Бессмертныйполконлайн, #ДеньПобедыдома, #9маявсети, #9маЯпомню.

Напомним, принять участие в виртуальном шествии могут и те россияне, у кого не сохранилось фотографий ветеранов – это поле можно оставить пустым.

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По материалам: uposters.ru

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