От Катрин Денев до Лили-Роуз Депп: 20 муз Chanel

Вадим Карасев

Сегодня день рождения отмечают легендарные духи Chanel № 5, которые были впервые представлены публике 5 мая 1921 года. В честь этого события мы решили вспомнить моделей, актрис и звезд (среди них есть и один мужчина), которые вдохновляли тех, кто руководил модным домом, созданным легендарной Коко Шанель.

Эли Макгроу, 1966 год

Девушка, которая была фотоассистентом в американском Harper's Bazaaar в начале 1960-х, а затем — моделью и стилистом в Vogue, познакомилась с Габриэль Шанель в 22 года. Тогда она работала ассистенткой фотографа Мелвина Соколовского. В 1965 году она оказалась по другую сторону объектива, снявшись в рекламе Chanel № 5, и стала лицом этого аромата. С этой съемки и началась ее карьера актрисы.





Катрин Денев, 1974 год

Когда Катрин Денев снялась в рекламе духов Chanel № 5, продажи парфюма феноменально возросли. Знаменитая актриса принимала участие в съемке для телевизионных роликов и фотосессиях для рекламы в печатной прессе. Вот этот портрет актрисы авторства Ричарда Аведона для промокампании аромата в США называют произведением искусства.





Работа с маркой настолько увлекла Денев, что в 1986 году она решила выпустить собственные духи.





Инес де ля Фрессанж, 1980-е

Французская модель была первой, кто подписал эксклюзивный шестилетний контракт с модным домом. Говорят, тогда, в 1983 году, Лагерфельд только начинал в Chanel и, увидев на подиуме Инес, не мог не отметить ее сходство с самой Мадемуазель. Однако в 1989 году она и Лагерфельд поссорились. Модель согласилась позировать для бюста Марианны (символа Франции), что сильно расстроило кутюрье.

Я не желаю одевать статуи. Это слишком вульгарно!

— сказал тогда он.





Примирение произошло лишь в 2009 году, когда модель приняла участие в показе Jean Paul Gaultier, в первом ряду которого сидел Карл. Спустя три года, весной 2011-го, модель вновь прошлась с Лагерфельдом под ручку по парижскому Гран-Пале, где проходят шоу Chanel.

Стелла Теннант, 1990-е

Стелла Теннант, которая, как считали многие, похожа на саму Коко Шанель, подписала эксклюзивный контракт с модным домом в 1996 году, тогда она приняла участие в дебютном дефиле марки (модель продемонстрировала знаменитый "ниточный" купальник). Звезда, чьи родители — герцог и герцогиня Девонширские (родственники королевской семьи), продолжает появляться в рекламных кампаниях и на показах Chanel и сегодня.





Линда Евангелиста, 1991 год

Линда познакомилась с главной модного дома Chanel в 1985 году и практически сразу стала его музой. Даже после завершения карьеры она не смогла отказать Лагерфельду и продолжала сниматься для рекламных кампаний марки. В 2012 году супермодель представила коллекцию солнцезащитных очков (за съемку по традиции отвечал сам Карл).

Она как инструмент. Как скрипка Страдивари. Вы можете играть на ней, как не сыграете ни на одном из инструментов. Она как натянутая тетива и в то же время расслаблена. Она жестка и в то же время очень трогательна, и в этом секрет ее успеха,

— говорил о ней кайзер моды.









Клаудия Шиффер, 1992 год

Встреча Клаудии, которая тогда делала только первые шаги в карьере, и гуру моды произошла в 1990 году. Карл Лагерфельд сразу предложил ей сотрудничество, и она дебютировала на показе Chanel. Он считал Шиффер, которая была музой модного дома семь лет подряд, идеальной женщиной бренда, лучше других передающей эстетику Chanel. Модельер также заявлял, что белокурая немка — самая красивая женщина на планете.





Кристен Макменами, 1995 год

У американской фотомодели и актрисы, прославившейся благодаря своей необычной, андрогинной внешности, были особые отношения с Карлом Лагерфельдом. Он разработал дизайн ее свадебного платья в 1997 году, называл ее новым воплощением красоты 1990-х и сделал одной из своих муз. Ее популярность начала набирать обороты после съемки Chanel и Jil Sander в 1985-м. Тогда за рекламную кампанию марок отвечал Лагерфельд, который и сыграл ключевую роль в модельной карьере Макменами.









Элис Деллал, 2003 год

Лагерфельд называл Деллал, бритоголовую барабанщицу из группы Trush Metal с серьгой в носу, "современной девушкой с сильным характером". Она была лицом культовой сумки Boy, а в 2014-м снялась в рекламе солнцезащитных очков.









Николь Кидман, 2004 год

Вскоре после выхода фильма "Мулен Руж" Лагерфельд пригласил Кидман сняться в рекламе Chanel №5 и заключил с ней контракт сроком на три года. Сумма соглашения не называется, но инсайдеры предполагают, что она составляла около 8 миллионов долларов. За рекламную кампанию отвечал Баз Лурман (он выступит в роли режиссера, креативного директора и продюсера), известный своим сотрудничеством с Николь по фильму "Мулен Руж". На съемки были потрачены рекордные 33 миллиона долларов.





Кира Найтли, 2006 год

Найтли является лицом аромата Coco Mademoiselle с 2007 года (Карл предложил актрисе стать посланницей марки после того, как она сыграла в мини-фильме о Габриэль Шанель), снимается в короткометражных фильмах для бренда, а также представляет коллекцию изысканных украшений Coco Crush Jewellery и губную помаду Rouge Coco. В мае 2013-го вышла короткометражка Лагерфельда Once Upon A Time, главную роль в которой сыграла Найтли. На красных дорожках актрису чаще можно было встретить именно в нарядах Chanel, кстати, и свадебное платье звезды было создано самим Лагерфельдом.





Одри Тоту, 2009 год

Французская актриса сыграла саму легенду моды Коко Шанель в биографическом фильме "Коко до Шанель" (Coco Before Chanel) в 2009-м и в том же году появилась в рекламе духов Chanel № 5, сменив на этом посту Николь Кидман. Забавный факт: ролик снял Жан-Пьер Жене, который был режиссером картины "Амели", главную героиню в которой тоже сыграла Тоту. Идея ролика пришла к Жене после просмотра одной из сцен из фильма "Долгая помолвка", в которой опять-таки блистала Одри.









Лили Аллен, 2009 год

Британская поп-звезда начала 2000-х была преданной поклонницей Chanel и Карла Лагерфельда. Певица редко появлялась на публике без одной из легендарных сумок Chanel 2.55, а на светских мероприятиях чаще всего была "с головы до ног от Chanel". В 2009 году Лили официально стала представительницей марки.

Честно говоря, я немного некомфортно чувствую себя перед фотографами, которые привыкли работать с профессиональными моделями. Я не подхожу под мировые стандарты модельного мира и моделей, которые весят в два раза меньше меня, но даже в этом есть свой плюс — я отличаюсь от них и выгляжу более реалистично,

— сказала она тогда.





Сам дизайнер на вопрос, почему на эту роль выбрал именно Аллен, коротко отвечал, что она "забавная девушка".

Аллен также принимала участие в показах марки, а в 2011-м Лагерфельд даже создал ее свадебное платье. В сдержанном кружевном наряде с фатой певица венчалась с Сэмом Купером 11 июня. В 2014 году произошел казус, знаменитость неожиданно призналась, что потеряла платье стоимостью 330 тысяч долларов (оно считалось одним из самых дорогих нарядов в гардеробе звезды). Однако позже пропажа все-таки нашлась.

Блейк Лайвли, 2011 год

Блейк Лайвли еще снималась в сериале "Сплетница", когда ее пригласили поучаствовать в рекламной кампании линии сумок Mademoiselle от Chanel. Лагерфельд, с которым актрису познакомила Анна Винтур, называл ее своей модной иконой и олицетворением американской мечты.









Не скрою: у меня был шанс стать лицом других компаний, но я ждала звонка именно от Карла. Хотя бы потому, что он единственный из моих современников, кто до сих пор пишет письма от руки. Я говорила, что жду Chanel. Вот лицом какой компании я хочу быть. И тогда мне говорили, что это нереально, потому что они нанимают только европейских девушек. А я говорила: "Что ж, отлично, тогда я стану первой",

— говорила актриса журналистам Vogue о сотрудничестве с модным домом.

Карин Ройтфельд, 2012 год

Карин Ройтфельд, которая была главным редактором французского Vogue с 2001 по 2011 год, помогала Карлу Лагерфельду со съемками, а также стала соавтором его проекта Little Black Jacket.





Карин искусно обходит ловушки, в которые попадает большинство стилистов, — так говорил дизайнер о стилисте дома Chanel.

Кара Делевинь, 2014 год

Кара дебютировала на показе Chanel Haute Couture весной 2012 года, с тех пор британская модель постоянно появляется в рекламных кампаниях легендарного французского бренда, а также не пропускает ни одного показа шоу. Звезда также снялась в мини-фильме Карла Лагерфельда Reincarnation, где ее партнером по съемочной площадке стал Фаррелл Уильямс.





Делевинь была очень близка с дизайнером, которого не стало 19 февраля 2019 года в возрасте 85 лет, и долго не могла прийти в себя после его смерти.

В финале одного из показов после его кончины я искала Карла, чтобы сказать, что это отличное шоу. Тогда я поняла: "Нет, его здесь больше нет",

— вспоминала в интервью Elle модель.

Джулианна Мур, 2015 год

Мур является желанной гостьей в первом ряду на каждом шоу Chanel. А на презентации кутюрной коллекции осенью 2015 года она появилась и на подиуме.





Фаррелл Уильямс, 2015 год

Очень немногие мужчины имели честь представлять Chanel, но Уильямс — единственный из представителей сильной половины человечества, кто снимался в рекламных кампаниях, принимал участие в шоу и разрабатывал капсульные коллекции одежды и аксессуаров для бренда. Началась дружба Карла и Фаррелла с короткометражного фильма "Реинкарнация", который модельер срежиссировал и создал для Chanel в 2014 году. Певец не только снялся в нем, но и сочинил оригинальный саундтрек CC The World.





В 2017 году исполнитель стал лицом сумки Gabrielle, названой в честь основательницы бренда, и в 2017 году создал для лейбла кроссовки.Это сумасшествие. Кто знал, что если ты будешь следить за тем, что тебе интересно, в один момент это обретет для тебя такой смысл. Я просто никогда не мечтал, что когда-нибудь меня рассмотрят на такую роль и дадут такие возможности, — рассказывал тогда Фаррелл о своей работе для Chanel.





Кристен Стюарт, 2016 год

Кристен Стюарт ​​работает с модным домом уже восемь лет. Карл считал ее идеальным воплощением современной женщины — загадочной, остроумной, с собственным смелым взглядом на моду. С маркой актрису связывают давние особые отношения, которые начались, когда Кристен стала лицом рекламной кампании коллекции Métiers d'art 2013/2014 Paris-Dallas. С тех пор она рекламировала сумки 11.12, коллекцию оптики, невероятно популярный аромат Gabrielle, а также линии макияжа.





Сила характера Кристен вдохновила бывшего креативного директора Дома пригласить ее на роль Коко в его короткометражном фильме "Раз и навсегда", который был представлен в Риме.

Уиллоу Смит, 2016 год

Уиллоу Смит, дочь Уилла Смита и Джады Пинкетт-Смит, стала посланницей бренда Chanel в 15. Тогда Карл Лагерфельд обратил внимание на стиль и необычную внешность юной модели. Она рекламировала очки марки. Карл Лагерфельд, который по традиции лично снимал рекламу коллекции, представил Смит как нового амбассадора бренда после показа коллекции осень-зима — 2017 #FrontRowOnly.





Лили-Роуз Депп, 2017 год

Неудивительно, что Лили-Роуз стала посланницей модного дома. Дочь Джонни Деппа и Ванессы Паради, любимицы Chanel (она представляла аромат Coco от Chanel еще до рождения дочери в 1990 году), доверили рекламировать духи Chanel № 5 L'Eau и коллекцию очков сезона осень-зима — 2015/16.





Лили-Роуз восхитительна. Она олицетворяет новое поколение и обладает качествами настоящей звезды,

— так отзывается о Депп креативный директор Chanel.