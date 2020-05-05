Отдых в санаториях России может сильно подорожать из-за требований Роскомнадзора

Вадим Карасев





Депутат от Краснодарского края Светлана Бессараб обратилась к Роскомнадзору с просьбой о смягчении рекомендаций по соблюдению режима в санаториях. Иначе, по её мнению, стоимость отдыха в них во время туристического сезона возрастёт примерно на 40 процентов.

Светлана Бессараб в качестве примера приводит требования, которые невозможно выполнить и такие, которые противоречат с Положением о классификации гостиниц. Например, по требованию Роспотребнадзора, в санаториях нельзя использовать обои, подвесные потолки и ковровые изделия. В Положении о классификации гостиниц сказано о том, что ковры обязательны в объектах, которым присвоена категория “три звезды” и выше.

Следующее требование - это обеспечение всех постояльцев одноразовыми масками и уборка помещений два раза в сутки. Масок в нынешней ситуации набрать в необходимом количестве не представляется возможным. По предварительным подсчётам всем курортам их потребуется около 80 миллионов, - пишет РИА.

В таких условиях санаториям и курортам Краснодарского края придётся сократить численность отдыхающих, закрыться или поднять цены на 40 процентов.

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