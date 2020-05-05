Пако из Comedy Club: «Раньше было противно заниматься сексом»

Алексей Вольцев

Андрей Бебуришвили не скрывает, что у него было много женщин. Однако не так давно комик прекратил разгульный образ жизни: причиной перемен стала встреча с возлюбленной. Теперь резидент Comedy Club мечтает о семье и детях.

До недавнего времени 27-летний Андрей Бебуришвили, известный как Пако, считался крепким холостяком. Флирта и связей на одну ночь в его жизни было предостаточно. Теперь же он пересмотрел свои взгляды на жизнь и понял, что хочет построить крепкие отношения.

«Я очень влюбчивый. Но мне хочется уюта, может, старею. Раньше приходил в пустую квартиру и думал, как хорошо, что никто не выносит мозг. Потом стало одиноко. Когда целенаправленно искал — все было мимо, когда успокоился, то вторая половинка меня сама нашла», — поделился стендапер.





Резидент Comedy Club скрывает возлюбленную от посторонних глаз. По словам Андрея, сейчас он очень счастлив. «Она знает все мои трещинки, а я — ее. И вообще сейчас занимаюсь сексом только по любви. Вы лежите, обнимаетесь, а раньше — не хотел, чтобы девушка меня трогала. Просто думал: «Уберись, не трогай меня, пожалуйста. Тебя уже ждет такси, уходи. Что это вообще было? Фу, противно!» — откровенно признался Бебуришвили.

Отметим, что ранее ходили слухи о нетрадиционной ориентации Андрея. Артист предпочитал не реагировать на домыслы. Но коллеги Пако из Comedy Club до сих пор любят пошутить на эту тему. «Мой дед тоже подшучивал над людьми нетрадиционной ориентации. Он боялся, что когда я перееду в Москву, то меня заразят воздушно-капельным путем. Когда появились статьи, что я нетрадиционной ориентации подумал: «Прикол, про меня хоть что-то написали», — заявил комик в Youtube-шоу Ирины Шихман «А поговорить?»

К слову, Бебуришвили всерьез подумывает о браке и детях. Как отметил комик, он мечтает и том, чтобы оставить после себя след — артист хочет воодушевлять других людей заниматься степдапом.

Фото: кадр из телепередачи Comedy Club канала ТНТ