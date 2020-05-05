Пентагон обвинил Россию в использовании коронавируса в своих интересах

Вадим Карасев

Россия и Китай пытаются использовать пандемию коронавируса в своих интересах. Об этом в интервью газете La Stampa заявил министр обороны США Марк Эспер.

В качестве примера он указал на российскую гуманитарную миссию в Италии, которую Москва якобы пытается использовать для разжигания политических противоречий в Европе.

"К сожалению, Россия и Китай пользуются уникальной ситуацией, чтобы продвигать свои интересы... Россия предоставила медицинскую помощь Италии, но потом попыталась использовать ее для того, чтобы посеять раздор между Римом и его союзниками при помощи кампании дезинформации", — сказал глава Пентагона.

Он выразил надежду, что российская помощь Италии "была полезной" и что итальянские структуры нацбезопасности "останутся бдительными", пока российский контингент находится на территории страны. Эспер добавил, что некоторые международные игроки могут использовать пандемию и ее экономические последствия для того, чтобы инвестировать в стратегически важные отрасли промышленности и инфраструктуры других стран. Такая ситуация в будущем может оказать долгосрочное влияние на обеспечение безопасности. В частности, он указал на китайскую корпорацию Huawei, в партнерстве с которой многие страны создают у себя сети 5G.

"Huawei и 5G являются важным примером этой вредоносной деятельности со стороны Китая. Это может нанести ущерб нашему союзу. Зависимость от китайских поставщиков 5G, например, может сделать ключевые системы наших партнеров уязвимыми для отключения, манипуляции и шпионажа", — заявил Эспер.

Ранее обеспокоенность по этому вопросу высказала вице-президент Еврокомиссии и комиссар по вопросам конкуренции Маргрет Вестагер. Она предупредила, что стратегические европейские предприятия, пострадавшие в период пандемии коронавируса, могут быть скуплены китайскими инвесторами за бесценок.

