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Перечислены самые востребованные профессии после завершения пандемии

Перечислены самые востребованные профессии после завершения пандемии

Коронавирус перетасовал рынок труда, однако по завершению пандемии сформируется ряд особо востребованных профессий. Эксперты Института прогрессивного образования установили, о каких специальностях идет речь.

В первую очередь прогнозируется спрос на антикризисных консультантов. Они должны будут выводить предприятия из критических ситуаций. Не менее актуальными окажутся и консультанты по личным финансам.

Переход на удаленную форму работы и массовая цифровизация множества компаний спровоцирует спрос на программистов, экспертов по диджитализации процессов, контент и SMM-менеджеров.

В разряд востребованных в ближайшей краткосрочной перспективе эксперты отнесли сотрудников интернет-магазинов, работников кол-центров, диспетчеров в связке с водителями и курьерами доставки.

Дистанционный формат труда также спровоцирует всплеск спроса на экспертов по тайм-менеджменту, дизайнеров интерьера. Востребованными станут сиделки, соцработники, психологи, онлайн-врачи общей практики. Как отмечает RT, в институте уверены, что будет спрос на сборщиков мебели, сантехников и фотографов.

Как заключила его глава Анна Маркс, новые реалии потребуют и новых профессий. Последние сформируются на стыке множества традиционных специальностей. А значит изменится не только сфера занятости, но и образования.

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По материалам: u-f.ru

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