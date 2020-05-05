Перечислены самые востребованные профессии после завершения пандемии

Вадим Карасев

Коронавирус перетасовал рынок труда, однако по завершению пандемии сформируется ряд особо востребованных профессий. Эксперты Института прогрессивного образования установили, о каких специальностях идет речь.

В первую очередь прогнозируется спрос на антикризисных консультантов. Они должны будут выводить предприятия из критических ситуаций. Не менее актуальными окажутся и консультанты по личным финансам.

Переход на удаленную форму работы и массовая цифровизация множества компаний спровоцирует спрос на программистов, экспертов по диджитализации процессов, контент и SMM-менеджеров.

В разряд востребованных в ближайшей краткосрочной перспективе эксперты отнесли сотрудников интернет-магазинов, работников кол-центров, диспетчеров в связке с водителями и курьерами доставки.

Дистанционный формат труда также спровоцирует всплеск спроса на экспертов по тайм-менеджменту, дизайнеров интерьера. Востребованными станут сиделки, соцработники, психологи, онлайн-врачи общей практики. Как отмечает RT, в институте уверены, что будет спрос на сборщиков мебели, сантехников и фотографов.

Как заключила его глава Анна Маркс, новые реалии потребуют и новых профессий. Последние сформируются на стыке множества традиционных специальностей. А значит изменится не только сфера занятости, но и образования.

Читайте также: В Ростовской области сотрудники бьюти-сферы ушли в „тень“