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Песков рассказал об отношении Путина к необходимости решать вопросы лично

Песков рассказал об отношении Путина к необходимости решать вопросы лично
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, не устал ли президент России Владимир Путин от необходимости лично решать многие проблемы, отметил, что это его функции, так как Путин получил поддержку людей на выборах.

"Россия - это очень сложный механизм. Это федерация. Много субъектов. Субъекты разные по уровню экономического развития, по степени дотационности, по степени самостоятельности экономической. И целый набор вопросов не может решаться без участия главы государства. Не устал ли Путин от этого? Ну, собственно, он получил поддержку людей на выборах, когда выставлял свою кандидатуру как главы государства", - сказал Песков в эфире телеканала "Россия 24" в ответ на вопрос, не раздражает ли президента необходимость решать вопросы, которые могли бы быть решены и без его участия, если бы министерства и ведомства вели более синхронную работу.

# Политика
По материалам: ria.ru

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