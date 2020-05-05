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Пилот сгоревшего в Шереметьево Superjet попросил прощения

Пилот сгоревшего в Шереметьево Superjet попросил прощенияФото: Сергей Ещенко / ТАСС

Обвиняемый по делу о крушении Superjet в Шереметьево пилот Денис Евдокимов в эксклюзивном интервью «Ленте.ру» попросил прощения и выразил соболезнования «людям, потерявшим своих близких и тем, кто пострадал в результате катастрофы».

Евдокимов не согласен с выводами следствия о том, что именно он является виновником произошедшего.

«Я понимал, что жизнь пассажиров и членов экипажа зависят от правильности моих действий, и предпринял все возможное», – отметил пилот.

По его словам, причиной крушения стала техническая неисправность самолета. Ранее в апреле, сообщалось, что в Следственном комитете России опровергли эту версию.

Дело в отношении Евдокимова, находящегося под подпиской о невыезде, направлено в суд. По статье о нарушении правил безопасности при эксплуатации самолета, повлекшем гибель людей, ему грозит до семи лет лишения свободы.

5 мая 2019 года в Шереметьево потерпел крушение SSJ-100. Погиб 41 из 78 человек, находившихся на борту.

# Россия
По материалам: lenta.ru

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