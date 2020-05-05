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Пилот сгоревшего в Шереметьево Superjet впервые дал интервью

Пилот сгоревшего в Шереметьево Superjet впервые дал интервьюДенис ЕвдокимовФото: из личного архива Дениса Евдокимова

Командир экипажа Sukhoi Superjet 100, сгоревшего в Шереметьево год назад, Денис Евдокимов дал «Ленте.ру» первое интервью после произошедшего. Пилот отвергает выводы следствия, назвавшего его виновником авиакатастрофы.

«Я не отступлюсь, и чего бы мне это не стоило, какие бы риски для судьбы моей семьи не создавало, продолжу добиваться установления всех истинных и достоверных причин, способствовавших наступлению трагических последствий», – отметил в беседе Евдокимов.

По словам пилота, весь этот год он думал о погибших и пострадавших пассажирах и членах экипажа. Евдокимов попросил прощения, что стал участником этих событий и выразил соболезнования всем, для кого они стали личной трагедией.

В апреле Следственный комитет России завершил расследование по делу о нарушении правил безопасности эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем гибель людей. Единственным фигурантом является Денис Евдокимов. Следствие опровергло версию о неисправности самолета.

Пилот будет до суда находится под подпиской о невыезде. По статье 263 УК РФ ему грозит до семи лет лишения свободы.

5 мая 2019 года в аэропорт Шереметьево вернулся вылетевший в Мурманск самолет SSJ-100. Самолет сгорел во время посадки. Погибли 40 пассажиров и один член экипажа. Всего на борту находились 78 человек.

# Россия
По материалам: lenta.ru

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