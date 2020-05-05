Пленница скопинского маньяка: «Мне очень не хочется, чтобы он выходил на свободу»

Влада Некрасова

В сентябре 2000-го Виктор Мохов похитил двух школьниц, которые возвращались домой после дискотеки. Мужчина напоил жительниц Рязани алкоголем со снотворным и увез их в соседний город Скопин. В плену у маньяка девочки провели почти четыре года.

Практически каждый день Виктор Мохов заставлял школьниц вступать с ним в половую связь. Елена Самохина, которой на тот момент было 17, трижды беременела от маньяка. Роды приходилось принимать 14-летней Екатерине Мартыновой. Известно, что двоих детей Мохов подбросил в подъезды жилых домов, а третий ребенок родился уже на свободе мертвым. Спаслись же пленницы по счастливой случайности. Екатерина и Елена подбросили записку девушке, которая снимала у преступника комнату. Она сразу обратилась в полицию и заложниц освободили.

Спустя почти 20 лет Мартынова рассказала, как ей удалось вернуться к нормальной жизни и какие страхи остались после нескольких лет проведенных под землей. «Неприятные ощущения только, когда закрываешь плотные шторы ночью, выключаешь свет и не видно, как светят фонари. Я все время оставляю просвет. Абсолютная темнота меня напрягает. Такая же темнота была в бункере», — призналась Екатерина.

Она добавила, что справиться с пережитым ей помогли мама и сестра. Но сейчас ее беспокоит тот факт, что через год сексуальный маньяк выйдет на свободу.

«Я была на объявлении приговора, тогда мне казалось, что 17 лет — это целая жизнь. Сейчас я понимаю, что этого срока недостаточно. Знаю, что желать человеку смерти — это грех, но мне очень не хочется, чтобы он выходил на свободу», — заявила бывшая пленница.

Екатерина уверена, что Мохов не раскаивается в содеянном. По словам Мартыновой, насильник даже не считает себя виноватым. «На суде он сильно удивился, что ему так много дали, мол, он же никого не убивал. Рассчитывал отсидеть лет пять и все», — сообщила она.

Несколько лет назад скопинская пленница решила написать книгу о пережитом. На данный момент у Екатерины готова вторая рукопись, но из-за пандемии издательские процессы застопорились. К слову, узнав, что Мартынова пишет, Мохов поспешил с ней связаться. «Он вышел со мной на связь в 2017 году, — поделилась бывшая заложница. — Никаких проблесков совести, попыток попросить прощения: наехал на меня, мол, все, что я написала, — неправда, а когда он выйдет, то всем расскажет, как на самом деле все было. То письмо я порвала и выбросила».

Прошлым летом Екатерина вышла замуж в третий раз. От предыдущих отношений она воспитывает семилетнюю дочь и пятилетнего сына. Три месяца назад Мартынова с семьей переехали из Рязани в пригород. «Детям запрещаю говорить с незнакомыми людьми. Я боюсь за их безопасность не столько из-за того, что именно произошло со мной, а потому что мы в принципе живем в ужасное время. Дети не знают о моей истории. Наверное, рано или поздно это произойдет, но мне бы этого не хотелось», — подытожила скопинская узница.

С Еленой Екатерина не общается. Но по ее словам, у Самохиной все хорошо — она живет с мужчиной и дело идет к свадьбе. Детей, которых родила от маньяка, Екатерина ни разу не видела, мальчики давно живут в приемных семьях.

Фото: ВКонтакте, кадр из программы «Пусть говорят»