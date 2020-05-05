Победителем дня стали нефтяные компании: итоги биржевой торговли 5 мая

Лидия Мартынова

После отрицательного старта в понедельник, на следующий день последовал отскок вверх, частично отыгравший потери предшествующего дня. Глобальные биржевые весы продолжают качаться. Но главным победителем дня стал энергетический сектор. Цены на нефть продолжают уверенно идти вверх. За день во вторник отраслевой показатель вырос более чем на 5%. Крупнейшие нефтяные компании Exxon Mobil и Chevron получили рост курса своих акций в два процента. В Европе акции испанской нефтяной группы Repsol выросли почти на 10%, а французской Total — на 6%.

На настроения инвесторов во вторник повлияли высокий рост цен на нефть и ожидаемое ослабление эпидемиологических ограничений. Кроме того, на торги во вторник повлияли укрепление курсов акций крупных технологических и интернет-компаний.

Во вторник фондовые рынки в Азии закрылись повышением, хотя три ведущие биржи в регионе — в Токио, Шанхае и Сеуле были закрыты в этот день из-за национальных праздников. Австралийский биржевой индекс вырос во вторник на 1,64%, а в Тайбэе на Тайване — на 0,50%

Вслед за азиатскими через несколько часов ведущие западноевропейские фондовые биржи начали торги с ростом в более чем один процент. Лондонский FTSE-100 на открытии показал +1,60%, парижский CAC-40 — +1,19%, а франкфуртский DAX30 — +1,42%.

Уверенный старт продолжила через несколько часов и биржа в Нью-Йорке. Индекс DJIA-30 составил на открытии +1,01%, индекс S&P-500 — +1,11%, а индекс Nasdaq Composite — +1,81%.

В итоге во вторник и европейские, и американские рынки завершили биржевой день ростом.

Общеевропейский индекс FTSE EuroFirst 300 показал рост в 2,14%, индекс Stoxx Europe 600 — +2,10%, индекс еврозоны EuroStoxx 50 — +2,09%. Лондонский индекс FTSE-100 вырос на 1,80%, франкфуртский DAX — на 2,59%, парижский CAC-40 — на 2,27%. В Милане фондовый рынок завершил вторник ростом на 2,09%, а в Мадриде — на 1,09%.

На закрытии биржи в Нью-Йорке DJIA-30 показывал +1.40%, S&P-500 — +1.65%, а Nasdaq — +1.85%.

Цены на нефть выросли к вечеру во вторник: на европейскую марку Brent — на 12,48% до $ 30,65 за баррель, а на американскую WTI — на 15,76% до $ 26,37.

Цена золотого спота снизилась на 0,05% до $ 1700,99 за унцию.

Евро за день подешевел на 0,61% и торговался за $ 1,0839.