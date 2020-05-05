Появились подробности прилета россиянки с коронавирусом в Нижневартовск

Вадим Карасев

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Прилетевшая на самолете из Москвы в Нижневартовск несовершеннолетняя девушка не знала, что была заражена коронавирусом. Об этом ей стало известно только после прилета. Эти подробности сообщил заместитель мэра города Николай Лукаш, говорится на официальной странице города во «ВКонтакте».

Ранее появилась информация, что россиянка скрыла болезнь, и при себе у нее была справка о наличии вируса. По словам чиновника, это «не совсем соответствует действительности». Родители сообщили в поликлинику о заболевании дочери сразу, как узнали об этом, но тогда она уже находилась в Югре. Сейчас семья находится «на контроле», с ней работают медики, добавил Лукаш.

О прилете в Нижневартовск инфицированной девушки-подростка стало известно 3 мая. Власти заподозрили ее и родственников в намеренном нарушении карантина и обратились в полицию. 34 пассажира и семь сотрудников аэропорта протестированы на инфекцию, все прилетевшие отправлены на двухнедельную самоизоляцию.

По данным регионального оперативного штаба, в Нижневартовске заражены 23 человека, пятеро уже поправились. Всего в Югре 508 жителей с COVID-19, 159 из них выздоровели, четверо скончались.