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Поэтапный выход из режима ограничений обсудят на совещании у Путина 6 мая

Поэтапный выход из режима ограничений обсудят на совещании у Путина 6 мая

Президент России Владимир Путин 6 мая проведет совещание, на котором будут обсуждать и рекомендации по поэтапному выходу из режима ограничений, поручение о подготовке которых глава государства давал ранее. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на спикера Кремля Дмитрия Пескова.

Он отметил, что в целом совещание будет посвящено реализации ранее принятых решений по борьбе с коронавирусом.

«На 6 мая у президента запланировано совещание по вопросам реализации ранее принятых решений, где также будут заслушаны рекомендации», — сказал представитель Кремля.

Ранее ИА Newstes сообщало, что, по мнению главы Роспотребнадзора Анны Поповой, с 12 мая возможен поэтапный отказ от ограничений.

# Россия
По материалам: eadaily.com

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