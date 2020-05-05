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Поклонская: пари посла Украины в Германии, предложенное Шрёдеру — это позор украинской дипломатии

Поклонская: пари посла Украины в Германии, предложенное Шрёдеру — это позор украинской дипломатии

Наталья Поклонская, депутат Госдумы РФ от Крыма, дала оценку действиям украинского посла в Германии, предложившему бывшему канцлеру ФРГ Герхарду Шрёдеру пари о принадлежности Крымского полуострова.

По словам депутата, пари, которое прозвучало из уст украинского посла о принадлежности Крыма, — это позор украинской дипломатии.

Поклонская считает, что подобные предложения показывают истинное отношение властей Украины к людям, которых вот такие вот „послы“ не стесняются разыгрывать в пари.

Поклонская добавила, что крымчане, не задумываясь, встанут на защиту Родины и надерут одно место всем, кто посмеет сунуться на их землю, сообщает „Вести-Крым“.

Ранее о пари украинского посла Андрея Мельника на “возвращение” Крымского полуострова, предложенного экс-канцлеру Германии Герхарду Шрёдеру, сообщал сайт U-F.RU.

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По материалам: u-f.ru

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