Предсказаны два сценария развития безработицы в России

Вадим Карасев

Фото: Артем Житенев / РИА Новости

России предсказали два сценария развития безработицы на фоне замедления деловой активности из-за пандемии коронавируса. О них в интервью «Российской газете» говорил профессор Финансового университета при правительстве Александр Сафонов.

По его словам, существуют оптимистичный и пессимистичный прогнозы роста безработицы. Согласно первому, до конца 2020 года количество безработных в стране увеличится на полтора миллиона человек, до пяти миллионов, и составит около 7,3 процента. Во втором сценарии ситуация окажется хуже, и безработица может достигнуть семи миллионов человек или 10,5 процента.

Сафонов прогнозирует, что развитие ситуации с безработицей в России пойдет по оптимистичному сценарию. Этому будут способствовать такие факторы, как большое количество бюджетников, практика предприятий не увольнять сотрудников, а сокращать расходы на оплату труда и персонал, а также практика отправки работников в административные отпуска.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в России насчитывается 145 268 случаев инфицирования COVID-19, 1356 из которых закончились летально.