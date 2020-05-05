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Предсказаны два сценария развития безработицы в России

Предсказаны два сценария развития безработицы в РоссииФото: Артем Житенев / РИА Новости

России предсказали два сценария развития безработицы на фоне замедления деловой активности из-за пандемии коронавируса. О них в интервью «Российской газете» говорил профессор Финансового университета при правительстве Александр Сафонов.

По его словам, существуют оптимистичный и пессимистичный прогнозы роста безработицы. Согласно первому, до конца 2020 года количество безработных в стране увеличится на полтора миллиона человек, до пяти миллионов, и составит около 7,3 процента. Во втором сценарии ситуация окажется хуже, и безработица может достигнуть семи миллионов человек или 10,5 процента.

Сафонов прогнозирует, что развитие ситуации с безработицей в России пойдет по оптимистичному сценарию. Этому будут способствовать такие факторы, как большое количество бюджетников, практика предприятий не увольнять сотрудников, а сокращать расходы на оплату труда и персонал, а также практика отправки работников в административные отпуска.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в России насчитывается 145 268 случаев инфицирования COVID-19, 1356 из которых закончились летально.

# Экономика
По материалам: lenta.ru

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