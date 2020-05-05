Пресс-секретарь рассказал о состоянии здоровья Мишустина
Сегодня, 14:07 Влада Некрасова
Премьер-министр Михаил Мишустин, у которого на прошлой неделе диагностировали COVID-19, в целом чувствует себя нормально, сообщил его пресс-секретарь Борис Беляков.
"Михаил Владимирович продолжает находиться в одном из государственных медицинских учреждений под присмотром врачей", — добавил он.
По словам Белякова, лечение председателя правительства проходит планово, "с использованием препаратов, рекомендуемых Минздравом пациентам для лечения данного заболевания". Кроме того, Мишустин активно контактирует с коллегами по телефону.
стопкоронавирус.рф
По материалам: ria.ru