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Пресс-секретарь рассказал о состоянии здоровья Мишустина

Пресс-секретарь рассказал о состоянии здоровья Мишустина
Премьер-министр Михаил Мишустин, у которого на прошлой неделе диагностировали COVID-19, в целом чувствует себя нормально, сообщил его пресс-секретарь Борис Беляков.

"Михаил Владимирович продолжает находиться в одном из государственных медицинских учреждений под присмотром врачей", — добавил он.

По словам Белякова, лечение председателя правительства проходит планово, "с использованием препаратов, рекомендуемых Минздравом пациентам для лечения данного заболевания". Кроме того, Мишустин активно контактирует с коллегами по телефону.


стопкоронавирус.рф
# Политика
По материалам: ria.ru

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