Принцессу Евгению подозревают в беременности

Влада Некрасова

Британцы активно обсуждают беременность внучки Елизаветы II — принцессы Евгении. Ходят слухи, что девушка, которая, к слову, отправилась под венец два года назад, ждет первенца, но изо всех сил скрывает свое интересное положение.

О том, что 30-летняя Евгения беременна, внимательные поклонники заговорили, когда проанализировали поведение девушки. Так, подписчики отмечают, что принцесса практически перестала публиковать свежие фотографии и постит только старые кадры. А если свежие фото и попадают в Сеть, то на них Евгения демонстрирует только лицо.

Интересное положение монаршей особы подтвердили и несколько инсайдеров. Приближенные уверяют, скоро она и ее муж Джек сделают официальное объявление о рождении первенца, который, к слову, станет девятым правнуком королевы Елизаветы II.

Напомним, что мужем внучки королевы стал бизнесмен Джек Бруксбэнк. Пара встречалась более семи лет. Однако рождение ребенка влюбленные не планировали: хотели пожить в свое удовольствие, что им и удалось сделать.

Судя по всему, теперь муж и жена наконец насладились друг другом и решили разделить счастье с еще одним членом семьи.

Почитатели королевской четы уверены, ребенок пары запросто сможет затмить троюродного брата Арчи, сына принца Гарри и Меган Маркл, который является на данный момент самым молодым правнуком Елизаветы II.

Напомним, в семье Евгении грядет еще одно радостное событие — ее сестра Беатрис собирается под венец с итальянским аристократом Эдоардо Мопелли-Моцци.

Свадьбу то и дело откладывают из-за скандала, в котором замешан отец девушек — принц Эндрю. В ходе судебного разбирательства над его давним другом Джеффри Эпштейном, уличенным в работорговле и сексуальном насилии в отношении несовершеннолетних, появились показания жертв и в адрес самого принца. Расследование преступлений все еще продолжается, а у суда появляется все больше доказательств того, что Эндрю действительно мог быть замешан в этом деле.

Фото: Getty Images