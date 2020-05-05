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Раскрыта судьба передачи Михалкова после скандального выпуска о чипировании

Раскрыта судьба передачи Михалкова после скандального выпуска о чипированииФото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Телеканал «Россия 24» не станет отказываться от передачи «Бесогон ТВ», которую производит режиссер Никита Михалков. Судьбу программы в разговоре с изданием «Подъем» раскрыл источник в руководстве канала. По его словам, закрытие проекта даже не обсуждалось.

«Никаких разговоров о том, что программа может быть снята с эфира, не ведется», — подчеркнули на канале.

Ранее Михалков обвинил телеканал в цензуре после того, как «Россия 24» сократила число повторов его выпуска о планах основателя Microsoft Билла Гейтса чипировать население планеты и контролировать ее численность. Это произошло после скандала, разразившегося после выхода этого эпизода под названием «У кого в кармане государство?». Зрители упрекнули Михалкова в том, что он выдает за истину конспирологическую теорию.

Комментируя произошедшее, режиссер заявил, что его передача вызвала «истерический страх» и поставил под сомнение дальнейшее существование программы. «Я не знаю, будем ли мы продолжать это и где, если будем», — уточнил он.

Ранее ту же конспирологическую теорию о плане Гейтса, инвестирующего в создание вакцин от различных заболеваний, развил в своей передаче «Человек и закон» Алексей Пиманов. В сюжете «Троянский конь мировой пандемии», вышедшем в эфир 24 апреля, говорилось, что Гейтс с помощью прививок помогает Всемирной организации здравоохранения сокращать население планеты. Конечной его целью, по словам авторов сюжета, является заключение человечества в «цифровое рабство» и мировое чипирование, которое позволит отключать неугодных людей от системы и оставлять их без средств к существованию.

Теория о роли Гейтса в распространении COVID-19 была популярна с самого начала пандемии. Сторонники этой версии верят в то, что Гейтс создал коронавирус для продажи своих вакцин. Конспирологи считают, что COVID-19 разработан и запатентован британским институтом Пирбрайта, который частично финансируется фондом предпринимателя.

Конспирологи также обвиняют бизнесмена в пропаганде массового чипирования. В качестве аргумента они приводят его высказывание о возможности в будущем создавать цифровые сертификаты с информацией о вакцинации.

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По материалам: lenta.ru

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