Разведка не нашла подтверждения об утечке коронавируса из лаборатории в Китае

Вадим Карасев

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

У разведывательных служб нет доказательств того, что коронавирус распространился в результате утечки из Института вирусологии в Ухане. Об этом пишет The Guardian со ссылкой на свои источники в разведке.

Издание отрицает, что доклад о сокрытии или уничтожении Китаем доказательств вспышки коронавируса был составлен на основе данных разведки Австралии, Новой Зеландии, США, Канады и Великобритании, как сообщалась ранее.

По словам источников The Guardian, там не было никакой секретной информации, и The Daily Telegraph, опубликовавшая сведения, сделала это с подачи США. Информацию планировали использовать как инструмент для контрпропаганды и усиления давления на Китай.

В 15-страничном документе, попавшем 3 мая в СМИ, описывалось то, как китайские власти препятствовали распространению информации об опасном заболевании и заставляли молчать врачей. Там же утверждалось, что правительство уничтожало улики в своих лабораториях и отказывалось предоставить образцы вируса международному сообществу для создания вакцины.

Общее число заразившихся коронавирусом в мире к утру 5 мая превысило 3,58 миллиона человек. Пандемия охватила 187 стран.