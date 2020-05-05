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Разведка не нашла подтверждения об утечке коронавируса из лаборатории в Китае

Разведка не нашла подтверждения об утечке коронавируса из лаборатории в КитаеФото: Евгений Биятов / РИА Новости

У разведывательных служб нет доказательств того, что коронавирус распространился в результате утечки из Института вирусологии в Ухане. Об этом пишет The Guardian со ссылкой на свои источники в разведке.

Издание отрицает, что доклад о сокрытии или уничтожении Китаем доказательств вспышки коронавируса был составлен на основе данных разведки Австралии, Новой Зеландии, США, Канады и Великобритании, как сообщалась ранее.

По словам источников The Guardian, там не было никакой секретной информации, и The Daily Telegraph, опубликовавшая сведения, сделала это с подачи США. Информацию планировали использовать как инструмент для контрпропаганды и усиления давления на Китай.

В 15-страничном документе, попавшем 3 мая в СМИ, описывалось то, как китайские власти препятствовали распространению информации об опасном заболевании и заставляли молчать врачей. Там же утверждалось, что правительство уничтожало улики в своих лабораториях и отказывалось предоставить образцы вируса международному сообществу для создания вакцины.

Общее число заразившихся коронавирусом в мире к утру 5 мая превысило 3,58 миллиона человек. Пандемия охватила 187 стран.

# В мире
По материалам: lenta.ru

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