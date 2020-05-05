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Разведка США назвала причины сокрытия Китаем данных о COVID-19

Разведка США назвала причины сокрытия Китаем данных о COVID-19
Министерство внутренней безопасности США считает, что Китай скрывал масштабы вспышки коронавируса для приобретения медицинских товаров, необходимых для противодействия вызванному вирусом заболеванию.

Об этом сообщает AP со ссылкой на отчет американского ведомства.

«Американские чиновники считают, что Китай скрывал масштаб вспышки коронавируса и насколько он был заразным, чтобы запастись медицинскими товарами, которые были необходимы для борьбы с болезнью», - говорится в сообщении.
В отчете сказано, что Пекин «намеренно скрывал степень тяжести» коронавируса в начале января для того, чтобы увеличить импорт и уменьшить экспорт медицинских товаров. При этом Китай отрицал об установлении ограничений на экспорт масок, хирургических халатов и перчаток.

Согласно отчету, Пекин на протяжении большей части января не сообщал во Всемирную организацию здравоохранения о том, что вирус имеет высокую степень «заразности».

Впрочем, китайская сторона всегда отрицала обвинения Вашингтона в свой адрес, заявляя, что чиновники в США сами наделали много ошибок в борьбе с пандемией.

Как сообщалось, по состоянию на утро понедельника 4 мая общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в мире составляет 3 566 804, из них 248 304 летальных, выздоровели 1 156 982 человека.
# В мире
По материалам: gogetnews.info

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