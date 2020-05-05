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Регионы РФ освобождают от погашения бюджетных кредитов в 2020 году

Регионы РФ освобождают от погашения бюджетных кредитов в 2020 году
Российские регионы полностью освобождаются от погашения долга по бюджетным кредитам в 2020 году в рамках региональной поддержки из-за пандемии коронавируса, пишет "Газета.ru".

"В 2020 году регионы полностью освобождаются от погашения долга. В 2021–2024 годах будут выплачивать по 5% задолженности ежегодно, в 2025–2029 годах – остаток равными долями с возможностью досрочного погашения", – говорится в постановлении, подписанном премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным и опубликованном на сайте кабмина.

При этом освободившиеся в 2020 году средства предлагается направить на ликвидацию последствий распространения коронавируса и на компенсацию снижения налоговых и неналоговых доходов.

"Это позволит обеспечить устойчивость бюджетов регионов в условиях непростой социально-экономической ситуации", – поясняется в тексте документа.

Ранее радио Sputnik сообщило, что Михаил Мишустин заявил о планируемом увеличении срока уплаты ранее начисленных административных штрафов для малых и средних предприятий с 60 дней до 180.

# Экономика
По материалам: ria.ru

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