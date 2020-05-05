Регионы РФ освобождают от погашения бюджетных кредитов в 2020 году
"В 2020 году регионы полностью освобождаются от погашения долга. В 2021–2024 годах будут выплачивать по 5% задолженности ежегодно, в 2025–2029 годах – остаток равными долями с возможностью досрочного погашения", – говорится в постановлении, подписанном премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным и опубликованном на сайте кабмина.
При этом освободившиеся в 2020 году средства предлагается направить на ликвидацию последствий распространения коронавируса и на компенсацию снижения налоговых и неналоговых доходов."Это позволит обеспечить устойчивость бюджетов регионов в условиях непростой социально-экономической ситуации", – поясняется в тексте документа.
Ранее радио Sputnik сообщило, что Михаил Мишустин заявил о планируемом увеличении срока уплаты ранее начисленных административных штрафов для малых и средних предприятий с 60 дней до 180.