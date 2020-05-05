Регионы смогут пересчитать тарифы в пригородном железнодорожном сообщении

Влада Некрасова

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России позволила регионам оперативно пересчитать экономически обоснованный уровень тарифов в пригородном железнодорожном сообщении в связи с резким снижением пассажиропотока. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Исходя из показателя экономически обоснованного уровня тарифов рассчитываются компенсации затрат перевозчиков из бюджета.

«Тарифы для пассажиров не изменяются», — уточнили в ФАС.

Изменение не связано с определением тарифов и никак не соотносится с полномочиями региональных властей и Минтранса РФ по определению маршрутов пригородного сообщения.

При этом требование по ограничению платы за проезд в рамках формулы «инфляция минус» остаётся обязательным для исполнения в каждом регионе.

Ранее стало известно, что в поездах дальнего следования вводят рассадку пассажиров с учётом рекомендованной социальной дистанции.