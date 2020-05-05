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Регулятор предложил увеличить тарифы на электроэнергию в Украине

Регулятор предложил увеличить тарифы на электроэнергию в Украине
Национальная комиссия, которая регулирует сферы энергетики и коммунальных услуг, предлагает отменить льготы для граждан на первые 100 кВт/ч электроэнергии. Об этом заявил член НКРЕКП Дмитрий Коваленко во время заседания комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг.

Как известно, в ведомстве разработали два сценария, которые позволят разобраться с проблемой интенсивного развития возобновляемых источников электроэнергии. Один из них заключается в повышении льготного тарифа на первые 100 квт-ч электроэнергии для домохозяйств с 0,9 грн за кВт до 1,68 грн за кВт, что, по предварительным подсчетам, позволит ежегодно получать дополнительно 12 млрд грн.
НКРЕКП также предлагает в течение 2-5 лет повысить тарифы на электроэнергию для простого населения, уравняв их с тарифами для промышленного сектора, а уязвимым категориям пользователей обеспечить адресную помощь. Это поможет собрать с потребителей дополнительные 38 млрд грн.

Также у ведомства есть и ряд других предложений, среди которых временный запрет на строительство новых "зеленых" электростанций, снижение "зеленого" тарифа для объектов ВИЭ до 8-9 евроцентов, введение 100% ответственности за небаланси и ограничения без компенсаций 20% их производства.
# Экономика / В мире
По материалам: gogetnews.info

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