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Рейс Azur вывез из Вьетнама в Россию 231 человека

Рейс Azur вывез из Вьетнама в Россию 231 человека
Вывозной рейс авиакомпании Azur Камрань (Вьетнам) - Петербург - Москва вылетел из Вьетнама, на его борту 231 человек, сообщили РИА Новости в генконсульстве РФ в Хошимине.

"На рейс сел 231 человек, преимущественно жители ЦФО и СЗФО, но есть и из других областей. 71 человек имел просроченные визы, соответственно, с миграционной службой договорились, чтобы их не штрафовали, все удачно", - сообщили РИА Новости в генконсульстве.

# Россия
По материалам: ria.ru

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