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Россиян лишили листового чая Lipton и Brooke Bond

Россиян лишили листового чая Lipton и Brooke BondФото: Globallookpress.com

Россиян лишили листового чая: англо-нидерландский пищевой концерн Unilever отказался от продажи в России листового чая марок Lipton и Brooke Bond. Об этом сообщает принадлежащий Григорию Березкину РБК со ссылкой на представителя российского подразделения компании. В магазинах останутся только пакетированные чаи.

«В брендах Lipton и Brooke Bond компания приняла решение сфокусироваться на формате чая в пакетиках — наиболее популярном среди российских потребителей», — приводит «Интерфакс» слова представителя компании.

В Unilever указывают, что в прошлом году объем продажи листового чая упал на шесть процентов, одновременно продажи пирамидок выросли на восемь процентов. Однако полностью от листового чая компания не отказывается: он продается под торговой маркой Sir Thomas Lipton.

В конце января в концерне объявили о пересмотре чайного бизнеса. Это решение связано с тем, что спрос на традиционный черный чай на развитых рынках мира упал из-за изменения предпочтений потребителей. Покупатели разлюбили обычный чай, все большую популярность набирают травяные смеси.

# Экономика
По материалам: lenta.ru

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