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Россиянам покажут лучшие военные фильмы всех времен и аниме о глухой девочке

Россиянам покажут лучшие военные фильмы всех времен и аниме о глухой девочкеКадр: мультфильм «Форма голоса»

Онлайн-кинотеатр Okko покажет японскую анимационную ленту «Форма голоса» от Наоко Ямады. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Аниме «Форма голоса» — экранизация популярной манги о взрослении, школьном буллинге, любви и искуплении, ее создательницу Наоко Ямаду называют продолжательницей наследия известного мультипликатора Хаяо Миядзаки. По сюжету «Формы голоса», молодой человек Сея Исида внезапно понимает, что в школе умудрился превратить жизнь одноклассницы Секо в ад только потому, что та была глухая. Онлайн-кинотеатр рекомендует посмотреть ленту 5 мая.

Утром, в 10:00, Okko предлагает легкую тренировку для начинающих в передаче «Фитнес против вируса». В 12:00 — просмотр «Формы голоса».

Днем, в 14:00, зрителям рекомендуют лекцию, в которой искусствоведы попытаются представить всю историю искусства в десяти шедеврах, начиная древнегреческой скульптурой и заканчивая перформансом Марины Абрамович. Позже, в 16:00, — кулинарная лекция «Готовим дома с Novikov School» с рецептом классического плова.

Вечером, в 19:00, пользователям предлагают посмотреть подборку военных фильмов, в которую вошли лучшие картины о Великой Отечественной войне всех времен, такие как «Иди и смотри» Элема Климова, «Летят журавли» Михаила Калатозова, «Они сражались за Родину» Сергея Бондарчука, «Иваново детство» Андрея Тарковского и «Обыкновенный фашизм» Михаила Ромма. В 21:00 — коллекцию спектаклей фестиваля «Золотая маска», в которую вошли такие постановки, как «Гроза», «Дон Кихот» и «Король Лир». В 22:00 онлайн-кинотеатр рекомендует посмотреть хоррор Брэндона Кристенсена «Z», в котором монстр, терроризирующий обитателей дома, становится воображаемым другом самого маленького члена семьи.

Okko предоставляет своим подписчикам новый тип подачи контента: сформированный, как классическая телепрограмма передач, но при этом персонализированная и учитывающая пожелания и запросы каждого пользователя, а также доступная каждый день. Подробнее о главных событиях и премьерах онлайн-кинотеатра на ближайшую неделю читайте в нашей подборке.

# Шоу-бизнес
По материалам: lenta.ru

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