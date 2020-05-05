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Российские дипломаты готовят рейс для вывоза еще восьми школьников из США

Российские дипломаты готовят рейс для вывоза еще восьми школьников из США
Российское посольство в США хочет организовать спецрейс для вывоза на родину еще восьми школьников, которые обучались в Соединенных Штатах, сообщил посол Анатолий Антонов.

"Что касается российских школьников, обучающихся здесь в рамках неких образовательных программ, то за последние дни посольство установило связь с восемью из них (всех остальных мы вывезли ранее). До Лос-Анджелеса им было добираться далеко и неудобно. Будем прорабатывать их возвращение следующим рейсом с восточного побережья. Наши сотрудники находятся в постоянном контакте с их родителями", - сказал Антонов, слова которого цитирует посольство в Facebook.

В понедельник из Лос-Анжелеса в Москву вылетел самолет с почти 300 россиянами на борту. Это был уже четвертый рейс для вывоза россиян из США после отмены регулярного авиасообщения из-за пандемии.


Мария Захарова.

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# Россия
По материалам: ria.ru

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