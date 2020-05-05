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Российские регионы освободили от выплат по бюджетным кредитам

Российские регионы освободили от выплат по бюджетным кредитамФото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Глава правительства Михаил Мишустин подписал постановление от освобождении регионов от выплат по бюджетным кредитам в 2020 году из-за пандемии коронавирусной инфекции. Документ опубликован на сайте кабмина.

Как указано в тексте, с 2021 по 2024 год субъекты федерации должны будут выплачивать по пять процентов задолженности ежегодно, с 2025 по 2029 год — остаток равными долями с возможностью досрочного погашения.

Средства, которые таким образом не будут потрачены в нынешнем году, регионы смогут направить на борьбу с коронавирусом, а также компенсировать снижение поступлений в местные бюджеты. «Это позволит обеспечить устойчивость бюджетов регионов в условиях непростой социально-экономической ситуации», — говорится в постановлении.

По последним данным, в России выявлено более 145 тысяч заразившихся коронавирусом, 18,1 тысячи из них выздоровели, число летальных случаев достигло отметки в 1356.

# Экономика
По материалам: lenta.ru

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