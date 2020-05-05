Российским регионам разрешили менять тарифы для электричек

Вадим Карасев

Фото: Антон Денисов / РИА Новости

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) разрешила российским регионам на фоне эпидемии коронавируса менять тарифы для электричек. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

На такой шаг ФАС пошла из-за резкого падения спроса на поездки в пригородном сообщении — с конца марта он упал на 50 процентов.

За перевозки пассажиров в электричках отвечают пригородные пассажирские компании (ППК), созданные РЖД вместе с регионами. Субъекты федерации возмещают операторам разницу между тарифом, который рассчитывает ППК, и стоимостью проезда, который рассчитывается регионами.

Сейчас ФАС разрешил регионам пересматривать тариф ППК — субъекты федерации на свое усмотрение могут отменять электрички или доплачивать ППК. Стоимость проезда для пассажиров измениться не должна.

«Во избежание неверного толкования ФАС России поясняет: принятые поправки связаны с определением тарифов и никак не соотносятся с полномочиями региональных властей и Минтранса России по определению маршрутов пригородного сообщения», — рассказали «Ленте.ру» в ФАС.

Как отмечает РБК, в Москве, например, спрос на поездки в электричках после введения режима самоизоляции упал на 69 процентов.

В 2015 году на фоне экономического кризиса в России начали отменять электрички, что стало возможным благодаря новым договоренностям между ППК и регионами. В ситуацию вмешался президент Владимир Путин, который подверг жесткой критике Министерство транспорта и курировавшего ведомство в ранге вице-премьера Аркадия Дворковича. Президент потребовал восстановить отмененное пригородное сообщение, что вскоре и было сделано.