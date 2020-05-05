Российским регионам разрешили менять тарифы для электричек
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) разрешила российским регионам на фоне эпидемии коронавируса менять тарифы для электричек. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
На такой шаг ФАС пошла из-за резкого падения спроса на поездки в пригородном сообщении — с конца марта он упал на 50 процентов.
За перевозки пассажиров в электричках отвечают пригородные пассажирские компании (ППК), созданные РЖД вместе с регионами. Субъекты федерации возмещают операторам разницу между тарифом, который рассчитывает ППК, и стоимостью проезда, который рассчитывается регионами.
Сейчас ФАС разрешил регионам пересматривать тариф ППК — субъекты федерации на свое усмотрение могут отменять электрички или доплачивать ППК. Стоимость проезда для пассажиров измениться не должна.
«Во избежание неверного толкования ФАС России поясняет: принятые поправки связаны с определением тарифов и никак не соотносятся с полномочиями региональных властей и Минтранса России по определению маршрутов пригородного сообщения», — рассказали «Ленте.ру» в ФАС.
Как отмечает РБК, в Москве, например, спрос на поездки в электричках после введения режима самоизоляции упал на 69 процентов.
В 2015 году на фоне экономического кризиса в России начали отменять электрички, что стало возможным благодаря новым договоренностям между ППК и регионами. В ситуацию вмешался президент Владимир Путин, который подверг жесткой критике Министерство транспорта и курировавшего ведомство в ранге вице-премьера Аркадия Дворковича. Президент потребовал восстановить отмененное пригородное сообщение, что вскоре и было сделано.