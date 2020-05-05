Ростовчан предупредили об ухудшении погоды

Вадим Карасев

Вчера 4 мая Управление по делам ГО и ЧС предупредили граждан Ростова об ухудшении погодных условий в ближайшие дни.

Штормовое предупреждение от МЧС поступило 4 мая, 5 и 6 мая ожидается усиление шквалистого ветра с порывами до 20-23 метров в секунду, а также осадки в виде ливней, прогремят грозы, возможно, с градом.

Ростовчан предупредили, что из-за обильных осадков возможно подтопление низменных участков местности, которые не имеют естественного стока воды, подтопление придворовых территорий потоками воды со склонов, а также нарушение работы дренажно-коллекторных систем и ливневок.

В ближайшие дни погода будет неблагоприятной, поэтому из-за порывов ветра возможны аварии на линиях электропередач (ЛЭП) и линиях связи.

Управление по делам ГО и ЧС рекомендует жителям Ростова без особой надобности не выходить на улицу во время сильного ветра и дождя, не прятаться под деревьями во время грозы и не ставить под ними автомобили, пишет „БЛОКНОТ“.