Росздравнадзор будет контролировать достоверность сведений в федеральном реестре медицинских организаций

Влада Некрасова

Тема: Какие законы вступают в силу

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения будет контролировать предоставление сведений для государственного реестра медицинских организаций. Соответствующее постановление правительства вступает в силу 5 мая.

Документ вносит изменения в Положение о единой государственной информационной системе в сфере здравоохранения. Устанавливается, что поставщики сведений в единую государственную информационную систему в сфере здравоохранения обеспечивают предоставление сведений в установленном порядке, а также гарантируют актуальность и достоверность информации. Росздравнадзор будет проводить мониторинг соблюдения указанных требований.

Реестр медицинских организаций представляет собой базу данных с детальным описанием количества медорганизаций в конкретном регионе. В нём можно найти информацию о состоянии подконтрольной инфраструктуры, в том числе объектов недвижимости, кабинетов врачей, хозяйственных строений, и узнать потребности больниц и поликлиник в капитальном ремонте. В реестре содержатся данные об укомплектованности оборудованием, автомобилями, инструментами для диагностики и лечения, а также информация о штатной численности врачей и персонала.

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