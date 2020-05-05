Роухани заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом в Иране

Алексей Вольцев

Иран прошел пик распространения коронавируса около 1,5 месяцев назад, ситуация постепенно стабилизируется, но COVID-19 уйдет нескоро, заявил во вторник президент страны Хасан Роухани.

"Посмотрев на процесс распространения коронавируса в стране, мы увидим, что пик, предельная точка заболевания в стране пришлась примерно на конец марта, точнее пик начался с 16 марта и длился примерно три недели. Сейчас же наблюдается движение в сторону стабилизации обстановки, но по-прежнему нам предстоит пройти еще долгий путь", - сказал Роухани, выступая в прямом эфире иранского телевидения.